Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 3 августа состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу экономических результатов по итогам первого полугодия и мерам по обеспечению устойчивого экономического роста в регионах и отраслях до конца текущего года, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Отмечалось, что в первом полугодии объем валового внутреннего продукта страны вырос на 6,2 процента. В основном это произошло за счет роста промышленности на 8,5 процента, инвестиций на 5,9 процента и сферы услуг на 8 процентов. Уровень инфляции составил 10,9 процента.

За этот период произведено промышленной продукции на сумму 200 триллионов сумов. Высокие темпы роста наблюдались в горно-металлургической, текстильной и электроэнергетической отраслях, в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Джизакской, Наманганской областях и городе Ташкенте.

Это было достигнуто, прежде всего, за счет сбалансированной деятельности экономики и улучшения конъюнктуры на внешних рынках. Важным фактором поддержки экономического роста служат и государственные ресурсы.

На совещании глава государства отметил, что несмотря на выделение необходимых финансовых ресурсов для развития регионов и отраслей, на местах пока не достигнуты ожидаемые результаты.