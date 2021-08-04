В Узбекистане выявлено еще 923 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 3 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 132 901 (+923), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

15 - в Навоийской области;

19 - в Бухарской области;

19 - в Кашкадарьинской области;

23 - в Сырдарьинской области;

39 - в Наманганской области;

41 - в Андижанской области;

47 - в Хорезмской области;

91 - в Ферганской области;

95 - в Самаркандской области;

95 - в Республике Каракалпакстан;

99 - в Джизакской области;

105 - в Сурхандарьинской области;

108 - в Ташкентской области;

127 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 3 августа 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 901.

За минувшие сутки 3 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 805 пациентов, из них:

10 - в Навоийской области;

20 - в Наманганской области;

22 - в Кашкадарьинской области;

25 - в Бухарской области;

32 - в Сырдарьинской области;

58 - в Хорезмской области;

63 - в Республике Каракалпакстан;

69 - в Самаркандской области;

74 - в Ташкентской области;

88 - в Ферганской области;

111 - в Сурхандарьинской области;

113 - в Ташкенте;

120 - в Джизакской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 126 377 (+805), показатель выздоровления - 95 процентов.