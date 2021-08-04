В Узбекистане выявлено еще 923 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 3 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 132 901 (+923), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
15 - в Навоийской области;
19 - в Бухарской области;
19 - в Кашкадарьинской области;
23 - в Сырдарьинской области;
39 - в Наманганской области;
41 - в Андижанской области;
47 - в Хорезмской области;
91 - в Ферганской области;
95 - в Самаркандской области;
95 - в Республике Каракалпакстан;
99 - в Джизакской области;
105 - в Сурхандарьинской области;
108 - в Ташкентской области;
127 - в Ташкенте.
К прискорбию, за сутки 3 августа 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 901.
За минувшие сутки 3 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 805 пациентов, из них:
10 - в Навоийской области;
20 - в Наманганской области;
22 - в Кашкадарьинской области;
25 - в Бухарской области;
32 - в Сырдарьинской области;
58 - в Хорезмской области;
63 - в Республике Каракалпакстан;
69 - в Самаркандской области;
74 - в Ташкентской области;
88 - в Ферганской области;
111 - в Сурхандарьинской области;
113 - в Ташкенте;
120 - в Джизакской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 126 377 (+805), показатель выздоровления - 95 процентов.