Узбекистан и Индия обсудили вопросы поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства

В посольстве Узбекистана в Индии состоялась встреча с руководителем женской организации Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI FLO) Харджиндер Талвар, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

Следует отметить, что основанная в 1927 году Федерация торгово-промышленных палат (FICCI) является одной из крупнейших и старейших бизнес-организаций в Индии, выступающих в качестве «моста» между государственными и частными предпринимателями. Федерацией установлены тесные партнерские отношения с различными региональными торговыми палатами практически во всех штатах страны, и она объединяет более 250 000 бизнес-компаний различных уровней (транснациональных, средних и малых). FLO - женское крыло Федерации, представляющее интересы женщин-предпринимателей.

В ходе состоявшейся встречи обсуждены вопросы поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства между Узбекистаном и Индией, всесторонней помощи в развитии данного направления, в частности, дальнейшего развития отношений в сферах здравоохранения, фармацевтики, информационных технологий, легкой промышленности и текстиля, сельского хозяйства и туризма.

Харджиндер Талвар высоко оценила проводимые в нашей стране масштабные реформы по развитию предпринимательства, а также благоприятные условия, созданные для иностранных инвесторов. Она выразила намерение организовать визит делегации компаний-членов Федерации в нашу страну для ознакомления с реформами в этой сфере и изучения конкретных возможностей реализации совместных инвестиционных проектов.