В Узбекистане выявлен еще 951 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки 4 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 133 852 (+951), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

19 - в Навоийской области;

21 - в Бухарской области;

28 - в Сырдарьинской области;

32 - в Хорезмской области;

34 - в Кашкадарьинской области;

40 - в Наманганской области;

43 - в Андижанской области;

95 - в Ферганской области;

99 - в Самаркандской области;

101 - в Республике Каракалпакстан;

102 - в Сурхандарьинской области;

103 - в Джизакской области;

106 - в Ташкентской области;

128 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 4 августа 2021 года в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 910.

За минувшие сутки 4 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 932 пациента, из них:

11 - в Бухарской области;

26 - в Наманганской области;

37 - в Кашкадарьинской области;

40 - в Хорезмской области;

79 - в Республике Каракалпакстан;

84 - в Ташкентской области;

95 - в Ферганской области;

103 - в Ташкенте;

108 - в Самаркандской области;

114 - в Андижанской области;

117 - в Сурхандарьинской области;

118 - в Джизакской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 127 309 (+932), показатель выздоровления - 95 процентов.