В Узбекистане выявлен еще 951 случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки 4 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 133 852 (+951), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
19 - в Навоийской области;
21 - в Бухарской области;
28 - в Сырдарьинской области;
32 - в Хорезмской области;
34 - в Кашкадарьинской области;
40 - в Наманганской области;
43 - в Андижанской области;
95 - в Ферганской области;
99 - в Самаркандской области;
101 - в Республике Каракалпакстан;
102 - в Сурхандарьинской области;
103 - в Джизакской области;
106 - в Ташкентской области;
128 - в Ташкенте.
К прискорбию, за сутки 4 августа 2021 года в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 910.
За минувшие сутки 4 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 932 пациента, из них:
11 - в Бухарской области;
26 - в Наманганской области;
37 - в Кашкадарьинской области;
40 - в Хорезмской области;
79 - в Республике Каракалпакстан;
84 - в Ташкентской области;
95 - в Ферганской области;
103 - в Ташкенте;
108 - в Самаркандской области;
114 - в Андижанской области;
117 - в Сурхандарьинской области;
118 - в Джизакской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 127 309 (+932), показатель выздоровления - 95 процентов.