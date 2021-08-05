Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Финляндией в сфере «зеленых» технологий, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялась встреча с Послом Финляндской Республики в Республике Узбекистан Марией Лиивала, завершающей свою дипломатическую миссию в стране.

Узбекская сторона выразила признательность Лиивала за личный вклад в развитие узбекско-финских отношений. В свою очередь, финский дипломат высоко оценила значимость происходящих в стране социально-экономических преобразований, а также выразила благодарность за эффективное взаимодействие в рамках выполнения общих задач.

В ходе встречи были обсуждены перспективы узбекско-финского сотрудничества в приоритетных направлениях: торговля, транспорт и логистика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и туризм.

Финляндия является одной из самых экологичных стран в мире, имеющих значительный опыт в сфере охраны окружающей среды. В этой связи, с узбекской стороны был озвучен интерес к активизации сотрудничества в области «зеленых технологий».

Обсуждены возможности проведения в ближайшей перспективе очередного заседания узбекско-финской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форума с участием предпринимателей двух стран.