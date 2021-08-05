Более 1 млн. человек в Узбекистане прошли полный курс вакцинации

До сегодняшнего дня в Узбекистане использовали более 8,6 миллиона доз вакцины - 1 миллион 279 тысяч человек вакцинировались полностью, передает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 4 августа в регионах страны было введено 347 970 доз вакцины от COVID-19. Из них вакцинированных на первом этапе – 270 286 человек, на втором – 57 617 человек и на третьем этапе – 20 067 человек.

Из использованных 8 666 096 доз вакцины вакцинированных на первом этапе – 5 723 820 человек, на втором – 2 113 555 человек, а на третьем – 828 721 человек.

Полностью вакцинированных - 1 279 069 человек. На 4 августа высоких показателей достигли в Наманганской (40 296 доз), Сурхандарьинской (39 009 доз), Андижанской (35 400 доз) и Ферганской (33 246 доз) областях.

Всего вакцинированы в Наманганской области – 1 080 789 человек, в Ферганской – 1 078 854 человека, в Андижанской области – 957 965 человек.