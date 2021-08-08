В Узбекистане ослаблены ограничения на деятельность кафе и ресторанов

Узбекистан 8 августа 2021 23:23 (UTC+04:00)
В Узбекистане ослаблены ограничения на деятельность кафе и ресторанов

В Узбекистане с 10 августа кафе и рестораны, которые полностью вакцинировали своих сотрудников, смогут работать и после 20:00, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Минздрав сообщил о том, в каких случаях карантинные ограничения не будут распространяться на деятельность предприятий общественного питания.

На очередном заседании Республиканской спецкомиссии обсуждался вопрос ускорения процесса вакцинации против коронавирусной инфекции в стране.

Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», принятого 2 августа текущего года, установлен порядок профилактической вакцинации населения в условиях карантина по опасным инфекционным заболеваниям.

В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции по всему миру в зарубежных странах усиливаются меры вакцинации против этой инфекции. В частности, в таких странах, как Франция, Греция, Италия, Латвия, Российская Федерация, Казахстан, создаются дополнительные возможности для предприятий, чьи рабочие и служащие полностью вакцинированы для работы в условиях карантинных ограничений.

Вопрос о смягчении ограничений на работу предприятий общественного питания обсуждался на заседании Республиканской специальной комиссии с учетом запросов и обращений многих предпринимателей о всесторонней поддержке бизнеса в сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией.

В связи с этим, учитывая, что массовая вакцинация населения является важным фактором предотвращения новых волн коронавируса, а также с целью дальнейшей поддержки бизнеса в условиях пандемии и дальнейшего ускорения процесса вакцинации, специальная комиссия решила:

Начиная с 10 августа 2021 г .:

при наличии справки о вакцинации не менее 2 дозами вакцины от коронавируса (независимо от типа) у рабочих и служащих предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, кухонь и чайных (кроме работников с противопоказаниями по здоровью) на заведения не распространяются ограничения работы с 8:00 до 20:00 и ограничения по работе только на открытом воздухе.

В заведения общественного питания рекомендуется пускать посетителей, имеющих QR-код или справку о вакцинации от коронавируса (кроме людей с противопоказаниями по здоровью).

С 1 октября 2021 г .:

при отсутствии справки о вакцинации не менее чем 2 дозами вакцины от коронавируса (независимо от вида) у рабочих и служащих субъектов хозяйственной и обслуживающей деятельности и индивидуальных предпринимателей (кроме лиц, имеющих противопоказания по здоровью) их деятельность приостанавливается.

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