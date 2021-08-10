Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров

Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оцениваются в 1 трлн 866,9 млрд кубометров, следует из кадров презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в понедельник, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

Такой показатель примерно на 766,9 млрд кубометров больше, чем оценка британской компании BP, которая по итогам 2016 года сообщала о запасах газа в Узбекистане в 1,1 трлн кубометров.

В проекте постановления правительства за 2020 год прирост запасов природного газа в Узбекистане в 2020—2025 годы оценивался в 361 миллиард кубометров, нефти — 20,4 миллиона тонн. В частности, «Узбекнефтегаз» планировал обеспечить прирост запасов газа на 120 миллиардов кубометров, нефти — на 5 миллионов тонн. Компания Epsilon Development Company (США) — на 194 млрд кубометров и 9 миллионов тонн соответственно. Компания NaturalGas-Stream, созданная Gas Project Development Central Asia и «Узбекнефтегазом», — на 11 млрд кубометров и 600 тысяч тонн соответственно.

Согласно продемонстрированным на совещании кадрам, «Узбекнетфегазу» приписано 111 месторождений с 50% текущих запасов — 934,1 млрд кубометров газа, из которых на Мубарекское нефтегазодобывающее управление приходится 312,8 млрд кубометров (16,8%), Устюртское газодобывающее управление — 235,5 млрд кубометров (12,6%), Газлийское нефтегазодобывающее управление — 195,4 млрд кубометров (10,5%), Шуртанское нефтегазодобывающее управление — 187,3 млрд кубометров (10%), нефтегазодобывающее управление Водий — 0,4 млрд кубометров (0,2%).

Компания «Лукойл» работает на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum — 84,9 млрд кубометров (4,5%).

Как ранее сообщала «Газета.uz», объём добычи газа в 2021 году в Узбекистане планируется на уровне 53,8 млрд кубометров. Большую часть производства, как ожидается, покроют предприятия «Узбекнефтегаза» (64,3%), второе место по добыче займёт «Лукойл», а третье — Uz-Kor Gas Chemical.

При текущих объёмах производства запасов газа хватит минимум на 34 года. Но с учётом прироста резервов цифра в будущем может быть больше.

В списке стран из доклада BP (PDF) наибольшими запасами природного газа в мире обладает Россия — 38 трлн кубометров. Далее следуют Иран — 32 трлн кубометров и Катар — 24,7 трлн кубометров.