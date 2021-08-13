Узбекистан получит ещё одну партию вакцины AstraZeneca по линии COVAX
В Узбекистан из Франции 14 августа доставят следующую партию вакцины AstraZeneca объёмом свыше 276 тыс. доз в рамках программы COVAX.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава РУз, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca (Covishield), состоящую из 660 тыс. доз, 17 марта текущего года.
С поставкой AstraZeneca общий объём доставленных в страну вакцин достигнет 14,85 млн доз.
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