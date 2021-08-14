В Узбекистане выявлено еще 966 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 13 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 142 124 (+966), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

21 - в Навоийской области;

22 - в Кашкадарьинской области;

25 - в Бухарской области;

27 - в Сырдарьинской области;

37 - в Андижанской области;

40 - в Наманганской области;

43 - в Хорезмской области;

68 - в Джизакской области;

88 - в Республике Каракалпакстан;

91 - в Ферганской области;

96 - в Самаркандской области;

98 - в Сурхандарьинской области;

101 - в Ташкентской области;

209 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 13 августа 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 970.

За минувшие сутки 13 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 921 пациент, из них:

18 - в Бухарской области;

24 - в Хорезмской области;

28 - в Навоийской области;

29 - в Кашкадарьинской области;

30 - в Наманганской области;

40 - в Андижанской области;

42 - в Сырдарьинской области;

63 - в Джизакской области;

83 - в Республике Каракалпакстан;

86 - в Ферганской области;

87 - в Ташкентской области;

91 - в Сурхандарьинской области;

123 - в Ташкенте;

177 - в Самаркандской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 135 228 (+921), показатель выздоровления - 95%.