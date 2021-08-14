В Узбекистане выявлено еще 966 случаев заражения коронавирусом

Узбекистан 14 августа 2021 09:36 (UTC+04:00)
В Узбекистане выявлено еще 966 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 13 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 142 124 (+966), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

21 - в Навоийской области;

22 - в Кашкадарьинской области;

25 - в Бухарской области;

27 - в Сырдарьинской области;

37 - в Андижанской области;

40 - в Наманганской области;

43 - в Хорезмской области;

68 - в Джизакской области;

88 - в Республике Каракалпакстан;

91 - в Ферганской области;

96 - в Самаркандской области;

98 - в Сурхандарьинской области;

101 - в Ташкентской области;

209 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 13 августа 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 970.

За минувшие сутки 13 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 921 пациент, из них:

18 - в Бухарской области;

24 - в Хорезмской области;

28 - в Навоийской области;

29 - в Кашкадарьинской области;

30 - в Наманганской области;

40 - в Андижанской области;

42 - в Сырдарьинской области;

63 - в Джизакской области;

83 - в Республике Каракалпакстан;

86 - в Ферганской области;

87 - в Ташкентской области;

91 - в Сурхандарьинской области;

123 - в Ташкенте;

177 - в Самаркандской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 135 228 (+921), показатель выздоровления - 95%.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило $3 млрд
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило $3 млрд
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Иран увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:29
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана превысило $3 млрд Экономика 10:28
Туркменистан окажет гумпомощь пострадавшим от пожаров в Турции Туркменистан 10:24
В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами (ВИДЕО) Политика 10:20
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:08
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:00
В Грузии государство обеспечит доставку граждан в основные центры вакцинации Грузия 09:58
Fitch прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,5 процента Казахстан 09:56
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 09:51
В Узбекистане выявлено еще 966 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:36
Узбекистан увеличил импорт готовой одежды из Турции более чем на 60% Турция 09:35
В Баку проводят очередную масштабную дезинфекцию (ФОТО) Общество 09:18
В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19 Другие страны 08:55
Решение о допуске зрителей на стадионы во время Паралимпиады примут 16 августа Другие страны 08:37
В штате Орегон привлекут Нацгвардию для помощи медикам из-за COVID-19 США 08:21
ЦБ заявил о формировании в Азербайджане позитивного тренда по развитию цифрового банкинга Финансы 08:00
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у филиппинского побережья Другие страны 07:43
Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалы Другие страны 07:28
Свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:06
Доходы от рекламы грузинских телеканалов и радио за год выросли на 75% ИКТ 07:00
B Японии рекомендации об эвакуации из-за дождей сохраняются для 1,2 млн человек Другие страны 06:39
Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами США 06:22
Канада готова принять 20 тыс. беженцев из Афганистана Другие страны 05:54
Полиция Никарагуа провела обыск в офисе критикующей правительство газеты Другие страны 05:31
В результате стрельбы в школе в США погиб подросток США 05:09
В Австралии нашли новый вид табака Интересное 04:46
Экс-командующий силами США в Афганистане призвал не допустить захвата Кабула талибами Другие страны 04:19
Пенсия Меркель составит около €15 тыс Европа 03:52
Представители США призвали президента Туниса назначить нового премьер-министра Другие страны 03:28
Лидер этнических таджиков Афганистана возглавил фронт сопротивления талибам Другие страны 03:04
Антиковидные ограничения могут стать поводом для атак экстремистов - МВБ США США 02:39
Талибы пообещали не подвергать опасности иностранных дипломатов Другие страны 02:13
Чемпионат Англии по футболу: "Брентфорд" обыграл "Арсенал" Спорт 01:48
Британия может использовать самолеты ВВС для эвакуации граждан из Афганистана Европа 01:26
Первый матч чемпионата Германии по футболу завершился ничьёй Спорт 00:59
Гавана сочла новые санкции США против правоохранителей Кубы проявлением двойных стандартов Другие страны 00:44
Sinopharm стала шестой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в Казахстане Казахстан 00:18
Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19 Транспорт 13 августа 23:47
Гарибашвили прогнозирует рост доходов Грузии от экспорта вина до $1 млрд через 10 лет Финансы 13 августа 23:25
США перебрасывают в Кабул дополнительные войска Другие страны 13 августа 23:02
В NASA заявили, что запуск Starliner к МКС ожидается не раньше середины октября США 13 августа 22:35
Турция заметно увеличила экспорт готовой одежды во Францию Турция 13 августа 22:10
Посольство США в Азербайджане распространило информацию в связи с выдачей виз Общество 13 августа 22:08
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии Политика 13 августа 21:49
Президент Афганистана может скоро обратиться к нации и покинуть страну Другие страны 13 августа 21:40
На юго-западе России более 29 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды Россия 13 августа 21:22
Обнародован объем грузоперевозок автотранспортом в Иране Бизнес 13 августа 21:19
Япония поставит в Туркменистан автомобили и экскаваторы Бизнес 13 августа 21:18
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА Финансы 13 августа 21:13
Обнародован список загрязненных пляжей Абшерона Общество 13 августа 20:20
В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13 августа 20:03
Мир гармонии – успех азербайджанских музыкантов на международном конкурсе в Грузии (ФОТО) Культура 13 августа 19:55
Названы сроки возвращения на родину азербайджанских пожарных, тушивших пожары в Турции Политика 13 августа 19:47
В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране Общество 13 августа 18:59
Скачайте приложение IATA Travel Pass перед вылетом и получите скидку на тест на COVID-19 Туризм 13 августа 18:52
В Грузии выросла цена на обычный бензин Энергетика 13 августа 18:27
Грузинская авиакомпания начинает совершать рейсы в Польшу Транспорт 13 августа 18:12
Названы ведомства, контролирующие деятельность аптек в Азербайджане Общество 13 августа 18:00
Азербайджан увеличил экспорт в Швейцарию более чем на 20% Бизнес 13 августа 17:54
ИВ Губинского района привлечет услуги по ремонту дорог Тендеры 13 августа 17:51
TƏBİB об условиях хранения и транспортировки используемых в Азербайджане вакцин Общество 13 августа 17:48
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Азербайджан 13 августа 17:42
Американская IT-корпорация намерена открыть представительство в Грузии Бизнес 13 августа 17:25
Командование ВС Египта объявило о ликвидации группы боевиков одной из запрещенных организаций Арабские страны 13 августа 17:24
В Узбекистане выросли экономические показатели – Bluestone Бизнес 13 августа 17:19
Производственное управление "Баклифт-1" заключило контракт почти на 250 тыс. манатов Бизнес 13 августа 17:18
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса Израиль 13 августа 17:17
На юге Азербайджана произошло землетрясение Происшествия 13 августа 17:15
Грузооборот группы "Новороссийского морского торгового порта" снизился Россия 13 августа 17:14
Уранодобывающая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 13 августа 17:13
Пакистан планирует экспортировать манго в Азербайджан (ФОТО) Экономика 13 августа 17:12
Премьер-министр Греции совершил перестановки в составе своего кабинета Европа 13 августа 17:11
Рынок добровольного страхования средств ж/д транспорта в Азербайджане за год вырос Финансы 13 августа 17:06
Искендер Гасанзаде получил денежный приз международного конкурса Baqytty Bala (ФОТО) Культура 13 августа 16:56
Латвия определила приоритетные направления для привлечения грузинских инвестиций Бизнес 13 августа 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 августа 16:43
В Азербайджане за сутки выявлено 1 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 648 человек Общество 13 августа 16:37
Пассажиропоток в международном аэропорту Кутаиси восстановился наполовину от уровня 2019 г. Транспорт 13 августа 16:37
Для тушения пожара в горах Габалы задействован второй вертолет (ВИДЕО) Происшествия 13 августа 16:36
Соцфонд Кыргызстана за январь-июль назначил пенсию более 40 тыс. гражданам Кыргызстан 13 августа 16:33
Узбекистан получит ещё одну партию вакцины AstraZeneca по линии COVAX Узбекистан 13 августа 16:32
Лебапский регион Туркменистана увеличил производство сжиженного газа Энергетика 13 августа 16:30
Товарооборот между Турцией и Ираном вырос более чем на $100 млн Турция 13 августа 16:29
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО) Политика 13 августа 16:20
Грузия намерена в разы увеличить производство миндаля Бизнес 13 августа 16:18
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника по делам нацменьшинств – эксперты ООН Политика 13 августа 16:17
Минфин обнародовал объем госдолга Азербайджана Финансы 13 августа 16:07
Во II кв. 2021 г. число кибератак на сегмент беттинга резко возросло ИКТ 13 августа 16:03
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована Общество 13 августа 15:46
Стоимость морских грузоперевозок Азербайджана выросла более чем на 15% Транспорт 13 августа 15:45
В Азербайджане выросла стоимость перевезенных ж/д транспортом грузов Транспорт 13 августа 15:41
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос за год более чем на 50% Финансы 13 августа 15:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 13 августа 15:37
Названы показатели вакцинации населения Азербайджана Общество 13 августа 15:33
Экспорт нефтяных масел из Азербайджана в ЕС превысил 3,2 млрд евро Энергетика 13 августа 15:26
Каспийский регион обладает позитивной динамикой развития Политика 13 августа 15:23
Азербайджанские пожарные продолжают посменную работу в братской Турции - замминистра Азербайджан 13 августа 15:20
Новая возможность пополнения счета для предпринимателей через киоски «E-manat» Экономика 13 августа 15:08
Вакцинация от коронавируса в Грузии может стать обязательной Грузия 13 августа 14:52
Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции Культура 13 августа 14:48
Все новости