В Узбекистане выявлено еще 966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 13 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 142 124 (+966), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
21 - в Навоийской области;
22 - в Кашкадарьинской области;
25 - в Бухарской области;
27 - в Сырдарьинской области;
37 - в Андижанской области;
40 - в Наманганской области;
43 - в Хорезмской области;
68 - в Джизакской области;
88 - в Республике Каракалпакстан;
91 - в Ферганской области;
96 - в Самаркандской области;
98 - в Сурхандарьинской области;
101 - в Ташкентской области;
209 - в Ташкенте.
К прискорбию, за сутки 13 августа 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 970.
За минувшие сутки 13 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 921 пациент, из них:
18 - в Бухарской области;
24 - в Хорезмской области;
28 - в Навоийской области;
29 - в Кашкадарьинской области;
30 - в Наманганской области;
40 - в Андижанской области;
42 - в Сырдарьинской области;
63 - в Джизакской области;
83 - в Республике Каракалпакстан;
86 - в Ферганской области;
87 - в Ташкентской области;
91 - в Сурхандарьинской области;
123 - в Ташкенте;
177 - в Самаркандской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 135 228 (+921), показатель выздоровления - 95%.