В Узбекистане оценили ситуацию с коронавирусом

Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков оценил ситуацию с коронавирусом в стране, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

По его словам, ситуация в республике постепенно стабилизируется и меняется в положительную сторону.

«Показатели немного снижаются. Больницы, которые специализированы для лечения больных COVID-19, работают эффективно», - сказал он в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Член штаба также сообщил, что несколько больниц, где лечат COVID-19, возвращаются к нормальному рабочему режиму и начали принимать пациентов по своему направлению.

Согласно последним данным Минздрава, 13 августа в республике COVID-19 обнаружили у 966 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 135 228 или 95 процентов от заболевших.