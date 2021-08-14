Южная Корея передаст Узбекистану специальную автомобильную пожарную и спасательную технику

Представители Посольства Узбекистана встретились с главой Пожарной службы г.Инчона, а также руководством Корейско-узбекской бизнес-ассоциации и Корейской ассоциации пожарной безопасности, передает Trend со ссылкой на «Дунё».

В рамках встречи сторонами отмечена положительная динамика развития сотрудничества в вышеуказанной сфере между двумя странами. За короткий период времени при содействии нашей дипмиссии в Сеуле были проведены взаимные обмены визитами соответствующих специалистов двух стран в целях обмена опытом в сфере пожарной безопасности, организована совместная разработка и подписание Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Узбекистана и Корейским пожарным институтом, а также установлены прямые контакты межведомственного взаимодействия для регулярного обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках встречи обсуждены вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между двумя странами в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В настоящее время с южнокорейской стороной прорабатывается вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству учебного комплекса пожарной безопасности в Ташкентской области, в ближайшее время узбекской стороне будет передана подробная презентация проекта. Кроме того, на завершающей стадии разработки находится проект Меморандума о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с Академией МЧС Узбекистана, что позволит активизировать сотрудничество в сфере подготовки и переподготовки кадров, в том числе осуществлять обучение узбекских специалистов в образовательных учреждениях пожарной подготовки Южной Кореи.

С учетом высокого уровня взаимодействия между двумя странами в сфере пожарной безопасности южнокорейской стороной подтверждена готовность передать на безвозмездной основе для нужд МЧС Узбекистана 9 единиц специальной автомобильной пожарной и спасательной техники. Доставку в указанной техники в Узбекистан планируется завершить в январе 2022 года. Помимо передачи техники, южнокорейская сторона также планирует организовать учебные курсы по эксплуатации данной техники как на территории Узбекистана, так и в Южной Корее.