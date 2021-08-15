В Узбекистане выявлено еще 917 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 14 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 143 041 (+917), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
19 - в Навоийской области;
23 - в Бухарской области;
23 - в Сырдарьинской области;
30 - в Кашкадарьинской области;
30 - в Хорезмской области;
36 - в Андижанской области;
44 - в Наманганской области;
69 - в Джизакской области;
79 - в Ферганской области;
83 - в Республике Каракалпакстан;
91 - в Сурхандарьинской области;
94 - в Самаркандской области;
97 - в Ташкентской области;
199 - в Ташкенте.
К прискорбию, за сутки 14 августа 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 976.
За минувшие сутки 14 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 636 пациентов, из них:
18 - в Бухарской области;
36 - в Хорезмской области;
57 - в Джизакской области;
84 - в Ферганской области;
89 - в Республике Каракалпакстан;
110 - в Сурхандарьинской области;
118 - в Ташкентской области;
124 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 135 864 (+636), показатель выздоровления - 95%.