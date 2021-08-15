В Узбекистане выявлено еще 917 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 14 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 143 041 (+917), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

19 - в Навоийской области;

23 - в Бухарской области;

23 - в Сырдарьинской области;

30 - в Кашкадарьинской области;

30 - в Хорезмской области;

36 - в Андижанской области;

44 - в Наманганской области;

69 - в Джизакской области;

79 - в Ферганской области;

83 - в Республике Каракалпакстан;

91 - в Сурхандарьинской области;

94 - в Самаркандской области;

97 - в Ташкентской области;

199 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 14 августа 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 976.

За минувшие сутки 14 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 636 пациентов, из них:

18 - в Бухарской области;

36 - в Хорезмской области;

57 - в Джизакской области;

84 - в Ферганской области;

89 - в Республике Каракалпакстан;

110 - в Сурхандарьинской области;

118 - в Ташкентской области;

124 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 135 864 (+636), показатель выздоровления - 95%.