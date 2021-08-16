В Узбекистане выявлено еще 877 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 143918. В течение прошедших суток зафиксированы 877 новых случаев, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Также у 479 человек диагностирована пневмония (всего 18395).

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (194), Ташкентской (93) и Самаркандской (90) областях.

Официально подтверждена кончина 5 больных от COVID-19 (всего 981 летальный исход) и 3 – от пневмонии (123).

По данным Минздрава, за день выздоровели 708 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 136572) и 475 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 10977).

На лечении находятся 6365 больных коронавирусом и 7295 - пневмонией.