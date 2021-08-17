В Узбекистане выявлено еще 846 случаев заражения коронавирусом

В понедельник в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 144764. В течение прошедших суток зафиксированы 846 новых случаев, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Также у 407 человек диагностирована пневмония (всего 18802).

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (187), Ташкентской (89) и Самаркандской (86) областях.

Официально подтверждена кончина 6 больных от COVID-19 (всего 987 летальных исходов) и 3 – от пневмонии (126).

По данным Минздрава, за день выздоровели 885 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 137457) и 397 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 11371).

На лечении находятся 6320 больных коронавирусом и 7305 - пневмонией.