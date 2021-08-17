В Узбекистане выявлено еще 846 случаев заражения коронавирусом
В понедельник в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 144764. В течение прошедших суток зафиксированы 846 новых случаев, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Также у 407 человек диагностирована пневмония (всего 18802).
Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (187), Ташкентской (89) и Самаркандской (86) областях.
Официально подтверждена кончина 6 больных от COVID-19 (всего 987 летальных исходов) и 3 – от пневмонии (126).
По данным Минздрава, за день выздоровели 885 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 137457) и 397 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 11371).
На лечении находятся 6320 больных коронавирусом и 7305 - пневмонией.
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