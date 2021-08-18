Узбекистан запустит в Беларуси производство стальных труб

Узбекское ООО «Европластекс Инвест» создаст на участке СЭЗ (свободная экономическая зона) «Гродноинвест» в городе Сморгони производство стальных труб, передает Trend со ссылкой на белорусское информационное агентство «БелТА».

Согласно информации, общая стоимость проекта превысит 5 млн. евро. Первая продукция может быть выпущена уже в 2022 г. Большую часть продукции планируется отправлять на экспорт в страны Средней Азии, Западной Европы и Ближнего Востока.

Проект предполагает строительство новых и модернизацию существующих производственных помещений, расположенных в СЭЗ «Гродноинвест», а также приобретение современного технологического оборудования для запуска производства стальных труб и профилей.

Металлоперерабатывающее производство станет вторым проектом ООО «Европластекс Инвест» в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест». Сейчас узбекская компания с турецкими инвестициями строит вертикально интегрированный комплекс по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.