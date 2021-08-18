Узбекистан сократил экспорт обуви на 21.22 процента

За шесть месяцев текущего года Узбекистан экспортировал в зарубежные страны обуви на $14,1 млн, что на 21,22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Основной рынок сбыта обуви РУз за рубежом – это Кыргызстан. В соседнюю страну было отправлено больше половины всего объема ($8,1 млн). На втором месте Казахстан ($3,3 млн). Третья позиция у Таджикистана ($1,9 млн). Далее следуют Россия ($335,3 тыс.) и Афганистан ($295,6 тыс.)

Лидером по экспорту обуви стал Самаркандский регион ($5,1 млн). Далее следуют Андижанская ($3,5 млн), Ферганская ($3,5 млн) и Ташкентская ($590,6 тыс.) области.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия экспорт из Узбекистана достиг $5,9 млрд, что больше 48% ($1,5 млрд).

Основную долю в экспорте занял текстиль – $1,5 млрд, недрагоценные металлы – $761 млн, продукты растительного происхождения – $495 млн и другое. При этом, из-за пандемии коронавируса экспорт по транспортным услугам снизился и составил $745 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров увеличился на 24% или на$2 млрд и составил $10,6 млрд. Основную долю импорта заняли машины – $3,0 млрд, недрагоценные металлы – $1,5 млрд, продукция химпромышленности – $1,3 млрд.