Инициативы Президента Узбекистана по формированию новой демократической модели государственного управления в Узбекистане

Узбекистан 18 августа 2021 12:03 (UTC+04:00)
Инициативы Президента Узбекистана по формированию новой демократической модели государственного управления в Узбекистане

Инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по формированию новой демократической модели государственного управления в Узбекистане

Последние четыре года ознаменовались в Узбекистане периодом широкомасштабных комплексных преобразований всех сторон общественной жизни страны. Основным вдохновителем и инициатором этих реформ, безусловно, признаётся не только в нашей республике, но и мировым сообществом Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев, идеи и инициативы которого заложили основы для формирования новой модели государственного и общественного строительства. Краеугольными началами этой модели были провозглашены принципы демократии и правового государства.

Каковы же основные характерные признаки новой демократической модели государственного управления в Узбекистане?

Во-первых, именно Глава государства с первых дней своего избрания на пост Президента провозгласил принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”.

В результате, теперь все работники государственных органов, прежде всего руководители, не ограничиваясь кабинетной работой, выезжают на места, занимаются практическим решением самых актуальных проблем населения.
В этом смысле с полной уверенностью можем сказать, что в истории Узбекистана 2017 год стал годом создания новой системы прямого диалога с народом, эффективного решения его жизненных проблем.

Являющиеся основой этой системы Народные приемные и Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан, Приемная Премьер-министра Республики Узбекистан стали своеобразным демократическим институтом по работе с обращениями граждан.

Благодаря инициативам руководителя республики впервые введены должности Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также

Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) — Уполномоченного по правам ребенка.

Во-вторых, Президент страны выступил инициатором важного политического события в жизни нашей Родины. В 2017 году он впервые выступил с Посланием к парламенту страны – Олий Мажлису. Такой демократический метод государственного управления сегодня особенно востребован и созвучен проводимым в Узбекистане широкомасштабным реформам, прежде всего, принципу диалога с народом, и служит дальнейшему повышению эффективности деятельности государственных органов.

В-третьих, в экономической политике критически пересмотрен такой неприемлемый метод, как гонка за нереальными цифрами, стремление выдать за действительность утопические планы. Достижение конкретных результатов и обеспечение интересов человека определены в качестве главной цели проводимых в стране демократических реформ. Внедрена новая кластерная система хозяйствующей деятельности. Узбекистан отказался от хлопковой монополии, сделав акцент на усиление экспертного потенциала страны, в том числе за счёт общепризнанной во всём мире овощной и фруктовой продукции.

В-четвёртых, на основе демократических принципов реформирована социальная сфера как чрезвычайно важное направление государственной политики.

На основе предложений Президента сформировались новые комплексные подходы и нестандартные методы решения проблем сокращения бедности, пенсионеров, малоимущих граждан, молодёжи и женщин, на основе предложенных Главой государства новых форм государственного управления - так называемых «Железной книги», «Женской книги», «Молодёжной книги», учитывающих злободневные проблемы этой категории населения.

Инициативы Руководителя республики легли в основу новой жилищной политики, в которой во главу угла поставлены задачи по решению застоялых проблем работников бюджетной сферы, малообеспеченных семей, в том числе путём строительства доступного жилья по обновленным проектам на основе льготных ипотечных кредитов.

В-пятых, Президентом страны обозначены новые приоритеты государственного управления системой образования, в результате, полностью реформирована система дошкольного образования, внедрены современные стандарты общеобразовательного, профессионального и высшего образования. Только за последние 4 года в республики открыты десятки филиалов ведущих зарубежных вузов, разработана и постепенно внедряется программа «Цифровой Узбекистан – 2030», Концепция «Молодежь Узбекистана – 2025».

Коренным образом изменено отношение к сфере науки. Реформирована и укреплена Академия наук Узбекистана, созданы новые институты, занимающиеся фундаментальными исследованиями в области точных (например, математики, физики) и гуманитарных наук (например, государства и права). Значительно улучшено материальное обеспечение учёных и соискателей, повышен научный потенциал научно-исследовательских учреждений.

В-шестых, Президент Узбекистана предложил и защищает на всём протяжении своей политики абсолютно новый подход к государственному управлению сфер культуры, искусства и литературы, средств массовой информации.

Среди наиболее важных проектов в нашей духовной жизни, предложенных Президентом страны, являются организация деятельности таких научно-просветительских учреждений, как Центр исламской цивилизации в Узбекистане, международные научно-исследовательские центры имени Имама Бухари и Имама Термизи, Исламская академия. Наряду с этим при мемориальных комплексах наших великих мыслителей созданы школы по изучению хадисов, мусульманского права, суфизма и других направлений.

Качественно новый импульс придан Главой государства государственной политике по поддержке физической культуры и спорта, что отразилось на самых высоких местах Узбекистана во многих видах спорта. В-седьмых, благодаря активным и неустанным усилиям Президента провозглашена абсолютно новая формация государственной внешней политики, основным принципом которого стала открытость и желание установить дружеские добрососедские отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Основными ориентирами в деле повышения благосостояния народа Президентом Узбекистана определены достижение объявленных ООН Цели устойчивого развития до 2030 года и улучшение позиций Узбекистана в международных индексах и рейтингах.

И, наконец, в-восьмых, одним из главных приоритетов Ш.М.Мирзиёева в формировании новой модели государственного управления стали его предложения по демократизации и модернизации этой системы.

Какие главные преобразования и реформы системы государственного управления, инициированные Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёева, являются наиболее значимыми и существенно приблизили Узбекистан в деле построения гуманного демократического правового государства?

Первое – это формирование новой системы государственного управления на основе административной реформы, в которой основными приоритетами признаны:

- придание большей мобильности и оптимизация системы управления органами исполнительной власти, коренное реформирование государственной службы и административных процедур, в том числе по оказанию услуг населению, внедрение действенных механизмов борьбы с коррупцией. В выполнении этих задач именно Главой государства предложены Концепция административной реформы в Республике Узбекистан, а также создание Агентства развития государственной службы при Президенте и Агентства по противодействию коррупции;

- поэтапный переход на принципы передового государственного менеджмента и "умного" управления, активное внедрение в эту систему элементов государственно-частного партнерства, аутсорсинга;

- сокращение разрешительных процедур, значительное уменьшение административного влияния на отрасли экономики и широкое использование рыночных механизмов.

Второе – решениями Президента Узбекистана были осуществлены важные нововведения в сфере полномочий высших органов государственной власти, направленные на обеспечение их согласованного функционирования и взаимодействия. В чём они заключаются?

Во-первых, во внедрении порядка утверждения членов Кабинета Министров Олий Мажлисом, что ранее было в исключительной компетенции Президента страны. При этом, на законодательном уровне подробно расписана эта процедура, соответствующая зарубежной практике. В соответствии с этой процедурой, кандидатура в члены Кабинета Министров рассматривается и одобряется на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан после ее предварительного рассмотрения ответственным комитетом, фракциями политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Кандидат на должность члена Кабинета Министров при рассмотрении и одобрении его кандидатуры в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан представляет план действий, предусматривающий взаимосвязанные с программой действий Кабинета Министров правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.

В случае отклонения Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры в члены Кабинета Министров Премьер-министр вносит новую кандидатуру для рассмотрения и одобрения.

Член Кабинета Министров приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения Президентом Республики Узбекистан.

Во -вторых. Введена должность Полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе, что значительно улучшило качество взаимодействия между парламентом и правительством, оперативность совместного решения актуальных вопросов социально-экономического развития республики, решение злободневных и волнующих население страны проблем.

В -третьих. Внедрена практика, согласно которой Премьер-министр, вместе с членами Правительства Республики Узбекистан, ежеквартально представляет в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан отчет о ходе реализации государственной программы на соответствующий год, задач, вытекающих из Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан, а также об исполнении актов законодательства.

Третье – согласно предложенной Главой государства Концепции административной реформы реформирована структура Кабинета Министров, осуществлена демократизация и модернизация системы органов исполнительной власти. Каковы основные моменты этих преобразований?

Во-первых, приняты меры по дальнейшему совершенствованию институциональных и законодательных основ органов исполнительной власти путем:

внедрения четких критериев и процедур создания и упразднения органов исполнительной власти, в том числе их структурных и территориальных подразделений;

оптимизации органов исполнительной власти с одновременным улучшением финансового обеспечения труда госслужащих и внедрением механизмов стимулирования их качественной работы;

повышения самостоятельности органов исполнительной власти и их руководителей при осуществлении государственной политики в закрепленной сфере;

дальнейшего внедрения системы «Электронное правительство», совершенствования систем оказания государственных услуг и административной юстиции;

во-вторых, осуществлено четкое разграничение функций, усилена ответственность и подотчетность государственных органов в решении проблем на местах, внедрена новая система обеспечения своевременного и эффективного исполнения принимаемых правительством решений;

в-третьих, внедрены система принятия эффективных решений, основанная на их открытости и прозрачности, а также конкретные критерии эффективности (индикаторы качества) работы правительства, государственных служащих, системы рационального использования кадровых, материальных ресурсов;

в-четвёртых, усовершенствованы методы и приемы, обеспечивающие тесное сотрудничество между представительными органами и органами исполнительной власти.

Четвёртое. Руководителем страны предложены новые формы стратегического планирования, развития регионов.

Во-первых, по инициативе Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым разработана новая модель государственного управления на базе концепции долгосрочной государственной политики, основанной на принципах стратегического анализа, планирования и прогноза.

Во-вторых, в органах государственного управления образованы структуры по стратегическому анализу и прогнозированию, внедрены современные формы государственного управления, основанные на широком использовании инновационных идей, разработок и технологий, что позволило усовершенствовать формы и методы работы органов исполнительной власти, нацелить их работы на достижение конечных результатов.

В-третьих, активизирована политика по децентрализации государственного управления, предоставлению больших полномочий и финансовых возможностей регионам. По предложению Главы государства была осуществлена полная передача хокимам районов и городов полномочий в отборе и расстановке кадров руководителей, ответственных за социально-экономическое развитие территорий.

В-четвёртых, Главой государства предложена новая модель территориального развития регионов на базе Программы «Обод махалля». С этой целью Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, а также создано Министерство по поддержке махалли и семьи.

Одними из основных задач Министерства экономического развития и сокращения бедности в области социально-экономического развития регионов определены:

выявление и реализация факторов и направлений, дающих толчок развитию регионов, учитывая их природно-сырьевые и трудовые ресурсы, а также «относительные преимущества»;

выявление и устранение системных проблем, препятствующих своевременной и качественной реализации проектов в рамках программ комплексного социально-экономического развития регионов, принятие мер по сокращению дифференциации межрегионального развития;

разработка методических пособий по организации и размещению в регионах промышленных зон, реализацию единой государственной политики, направленной на их развитие;

разработка и совершенствование национальных методологических основ и подходов к развитию регионов с изучением передового зарубежного опыта.

В-пятых, пересмотрены полномочия и ответственность органов государственной власти на местах. Непрерывный диалог с народом и служение интересам человека стали не просто обязанностью, а жизненным принципом для руководителей всех уровней.

И, наконец, широкомасштабные реформы системы государственного управления запланированы либо уже реализованы за прошедший период 2021 года.

В частности, приняты решительные меры по дальнейшей оптимизации и мобилизации органов государственного управления, выразившиеся:

во-первых, в сокращении дублирующих друг-друга органов, искоренении препятствий и бюрократических препонов, в том числе многочисленных собраний и заседаний;

во-вторых, в упрощении порядка принятия решений в министерствах и ведомствах;

в-третьих, в оптимизации производственного процесса за счет внедрения цифровых технологий;

в-четвертых, во внедрении системы планирования деятельности министерств в разрезе районов, городов, кишлаков и махаллей.

Далее, обеспечено дальнейшее совершенствование деятельности среднего и низового звеньев государственного управления путём:

во-первых, формирования и совершенствования правовых основ децентрализации государственного управления;

во-вторых, внедрения системы определения численности сотрудников и оплаты их труда исходя из особенностей региона и объема выполняемых ими работ, направленной на повышение эффективности управления в областях, районах, городах и махаллях;

в-третьих, закрепления четкой системы обучения руководителей низовых звеньев и сотрудников эффективной работы на основе современных требований и передовых информационных технологий, а также постоянного повышения квалификации.

Кроме того, коренным образом усовершенствована деятельность местных исполнительных и представительных органов за счёт:

во-первых, внедрения четкого механизма взаимоотношений органов государственной власти на местах с территориальными управлениями (отделами) органов государственного управления;

во-вторых, определения видов нормативно-правовых актов, принимаемых хокимиатами и местными Кенгашами народных депутатов;

в-третьих, четкого разграничения круга полномочий, задач и функций хокимов, их заместителей и советников;

в-четвертых, закрепления правовых основ и четкого порядка управления муниципальной собственностью со стороны органов государственной власти на местах.

Помимо этого, внедрена эффективная и открытая система отбора кадров, повышения их квалификации и оценки их деятельности, включающая в себя:

во-первых, открытую и публичную систему оценки интеллектуального потенциала и нравственных качестве при отборе и приёме на работу кадров;

во-вторых, систему постоянной учебы и оценки знаний государственных служащих в области противодействия коррупции;

в-третьих, систему оценки деятельности министров и их заместителей с учетом происходящих на местах, в том числе в махаллях изменений.

Специальными решениями Президента Республики Узбекистан:

внедрена новая система контроля за исполнением документов и поручений Президента Республики Узбекистан;

создана целостная системы, направленная на повышение статуса женщин в государственном управлении;

значительно сокращены бюрократические преграды в общении государственных органов с населением и субъектами предпринимательства.

Решительные шаги предприняты Главой государства в области обеспечения открытости деятельности государственных органов. В частности, Указом Президента Республики Узбекистана от 16.06.2021 года за №6247:

- утвержден перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных всеми органами государственной власти и управления;

- установлен порядок, в соответствии с которым государственные органы и организации ежегодно размещают отчеты по различным аспектам своей деятельности;

- внедрён порядок прямой трансляции в сети Интернет многих процессов проведения экзаменов;

- поставлены новые задачи Агентства в сфере обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций, в частности, предложено разработать проекта закона «О защите государственных секретов» и др.

Широкий международный интерес вызвал Указ Президента от 06.07.2021 г. № УП-6257 «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс».

По инициативе Руководителя страны Агентству по противодействию коррупции предложено вести «Открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений».

В отношении лиц, включенных в этот реестр, введены ряд запретом, в том числе: поступать на госслужбу и получать государственные награды; выдвигать свою кандидатуру на избираемые и назначаемые в особом порядке должности; быть членом в общественных советах и межведомственных коллегиальных органах при госорганах; участвовать субъектам предпринимательства, учрежденных ими и (или) с их участием, в госзакупках и соглашении о ГЧП в качестве участника (исполнителя), а также тендерах и конкурсных торгах, связанных с приватизацией госактивов; осуществлять деятельность на руководящих должностях в организациях с госдолей более 50% и государственных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 1 января 2022 года:

- внедряется система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей руководителей организаций с госдолей более 50%, государственных предприятий и учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей;

- госслужащим запрещается открывать и владеть счетами, хранить наличные денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами территории республики (за исключением госслужащих, работающих за рубежом, и имущества, приобретенного до поступления на госслужбу).

При этом, уклонение госслужащего от предоставления декларации и внесение им заведомо недостоверных сведений являются основанием для его отстранения от госслужбы и привлечения к установленной законом ответственности.

Кроме того, предложено разработать пакет актов законодательства о госслужбе; проекты законов «О декларировании доходов и имущества государственных служащих» и предусматривающие определение в Уголовном кодексе конкретного перечня статей, входящих в категорию коррупционных преступлений и ряд других мер.

Агентство по противодействию коррупции предоставлено полномочие при выявлении любых обстоятельств, связанных с конфликтом интересов, вносить представление о приостановлении действия договора, приказа и иного акта или иск в суд о признании его недействительным.

Указом также утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2021–2022 годы.

Все эти инициативы Руководителя страны значительно продвинули нас в деле демократизации системы государственной власти и управления, усиления ответственности и подотчётности государственных органов перед народом, что положительным образом отразилось на улучшении имиджа Узбекистана на международной арене.

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Узбекистан и Оман обсудили создание центров агропищевых технологий Узбекистан 17 августа 17:58
Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания – Распоряжение Политика 17 августа 17:56
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