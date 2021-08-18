Усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в области противодействия коррупции

Узбекистан 18 августа 2021 12:08 (UTC+04:00)
Усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в области противодействия коррупции

Каждый гражданин должен быть активным во имя процветания государства, благополучия населения, в целом, для достижения всех благородных целей, поставленных перед государством.

Активное участие граждан в исполнении определенных Президентом Республики Узбекистан задач, реализуемых реформах, принимаемых решениях, несомненно, еще больше повышает их эффективность.

Достижение этих целей наряду с множеством факторов, непосредственно зависит и от прозрачности деятельности государственных органов.

В отсутствие прозрачности невозможно обеспечить подотчетность государственных органов и должностных лиц перед общественностью или осуществлять элементы общественного контроля.

Обеспечение прозрачности деятельности государственных органов зависит от множества факторов. Само мировое сообщество является свидетелем и признанием того, что за последние четыре года ситуация полностью изменилась.

Начало этих действий основано на Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. В этом документе предусматривается необходимость обеспечения открытости органов государственной власти и управления, внедрения современных форм представления информации о правах, свободах и законных интересах физических и юридических лиц в Узбекистане.

Самое главное, что процесс принятия этого документа был организован в открытом и прозрачном духе. И каждое сделанное ему предложение было изучено.

Вместе с тем, для формирования взаимоотношений между населением и государственными органами были организованы Народные приемные, виртуальные приемные и приемные граждан при каждой организации.

Вместе с тем, созданы условия для реализации права граждан по обращению к Президенту Республики Узбекистан.

Беспрерывный диалог с народом и служение интересам человека становится не только обязанностью, но и жизненной необходимостью для руководителей всех уровней.

В соответствии с Конституцией страны, каждый имеет право искать, получать и распространять интересующую его информацию, за исключением информации, направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, установленных законом. Это положение полностью соответствует Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, нормам международных конвенций ООН по получению информации, участию общественности в принятии решений, а также о правах и интересах граждан в сфере информации.

В последние годы в нашей стране был проведен ряд позитивных реформ.

В частности, открытое размещение данных с широким использованием цифровых технологий на data.gov.uz, my.gov.uz, regulation.gov.uz, d.xarid.uz и других онлайн платформах повысило подотчетность государственных органов перед общественностью. Был принят Закон об “Общественном контроле”, урегулированы процедуры, связанные с общественным контролем.

Каждое министерство и ведомство, критически проанализировав деятельность по обеспечению открытости данных, установили практику регулярного размещения и обновления информации на своих веб-сайтах и социальных сетях. В них публикуются сведения о деятельности организации, расходование бюджетных средств организаций, объявления о тендерах, вакантных местах.

Роль СМИ в выявлении и возникновении коррупции очень важна. Усиливая пропаганду в средствах массовой информации, можно создать среду нетерпимости к коррупции среди представителей общественности, а также избавиться от представления о том, что коррупция - это просто мелкое преступление или ситуация, которая остается нерешенной. Поэтому при Агентстве по противодействию коррупции создан «Клуб журналистов и блогеров». Основная цель клуба - наладить тесную связь со СМИ при освещении процессов предотвращения и противодействия коррупции, довести до широкой общественности достоверность, полноту и качество публикуемых материалов по теме. Создание такой структуры во всех государственных органах послужит прозрачности государственных органов и организаций.

Гражданский надзор также признан формой участия гражданского общества в борьбе с коррупцией. Установление общественного контроля в этом отношении поднимается до уровня государственной политики. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» предусматривает создание необходимых условий для эффективного и действенного общественного контроля над государственным управлением путем обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов и организаций, а также подотчетности должностных лиц перед обществом. Основной задачей каждой государственной организации должно быть активное вовлечение институтов гражданского общества и широкой общественности в эти процессы. Только тогда можно добиться бескомпромиссного отношения к коррупции среди населения.

Еще один вопрос – в настоящее время действует система общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов через электронный портал, в котором наш народ участвует своими мнениями, предложениями и инициативами, что дает положительные результаты. Все это дает положительные результаты. В частности, было подано более 25 тысяч предложений в более 8 с половиной тысяч законопроектов, размещенных на портале для обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Одним из самых действенных средств в противодействии коррупции является внедрение эффективного института общественного контроля. Международные стандарты борьбы с коррупцией, а также заключения и рекомендации международных организаций и экспертов подчеркивают важность общественного контроля.

В частности, в статье 13 Конвенции ООН против коррупции предусмотрены нормы участия общественности в борьбе с коррупцией, а также отмечается, что каждое государство-участник, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, принимает надлежащие меры для содействия активному участию населения в процессы принятия решений, расширения их прозрачности и доступа к информации.

Или, организацией “Transparency International” представителям общественности каждого органа или организаций рекомендовано размещение в виде открытой информации о всех этапах процесса закупки, в том числе составленных документах, а также поощрение участия представителей независимых организаций и общественности в процессах закупки и проведение мониторинга.

Исходя из этого, в последние годы реализуются институциональные и организационно-правовые меры против всех видов и форм коррупции.

При этом необходимо отметить постановление от 2018 года “О мерах по организации деятельности общественных советов при государственных органах” и Указ от 2020 года “О создании Общественной палаты при Президенте Республики Узбекистан”.

В соответствии с этими документами предусматривается, что при каждом государственном органе, в том числе, правоохранительных органах, Совете Министров Республики Каракалпакстан, при областных хокимиятах и хокимияте города Ташкента будут созданы Общественные советы.

Такие советы являются важным звеном при установлении эффективного общественного контроля за деятельностью государственных организаций. Кроме того, в качестве основной задачи Совета предусматривается выполнение роли связующего звена для диалога, обеспечения эффективного сотрудничества организации с негосударственными некоммерческими организациями, средствами массовой информации и с другими институтами гражданского общества.

Также создан общественный совет при Агентстве по противодействию коррупции. Его создание также была основана на открытой, прозрачной конкуренции. В своей текущей деятельности особое внимание уделяется прозрачности.

В последние годы такая работа активизировалась и сфере государственных закупок.

В том числе, в 2018 году был принят Закон Республики Узбекистан “О Государственных закупках”. В Законе в качестве основных принципов предусмотрены открытость и прозрачность.

В соответствии с ним, объявления о закупках, их план-график, результаты электронных торгов и другие сведения размещаются на сайте d.xarid.uz.

Задействование единого портала по государственным закупкам и открытый доступ к содержащимся в них необходимым сведениям способствуют осведомлению населения о всех процессах закупки.

В последнее время появляются сообщения о совершаемых в регионах правонарушениях в процессе государственных закупок, которые по праву становятся предметом общественного обсуждения.

В 2020 году преступлений подобного рода не стало больше. Они существовали и в прежние годы, проявлялись более масштабно. Однако, большинство из них так и не были раскрыты.

Из этого можно сделать вывод, что при обеспечении открытости и прозрачности наказание неизбежно, а каждый гражданин проявляет нетерпимость к коррупции, что не останется надобности преследовать преступников. Все будет происходить на виду и под контролем у общественности.

В этой связи, последовательно продолжая начатую в этом направлении работу, в целях повышения открытости и прозрачности данных о государственных закупках были внесены предложения по сбору, обработке и анализу данных о государственных закупках, а также по созданию единой базы данных для использования всеми заинтересованными сторонами.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем Послании в этом году не зря упоминает вопрос о борьбе с коррупцией вместе с вопросом об открытости и прозрачности.

В частности, глава государства особо подчеркнул, что «в предотвращении коррупции процесс принятия решений во всех государственных органах имеет решающее значение для обеспечения прозрачности и открытости».

В частности, необходимо:

  • наладить практику публикации сведений о доходах и расходах внебюджетных фондов государственных органов, закупках организаций с государственной долей, о государственных субсидиях и грантах;
  • внедрение электронной информационной системы по учету и размещению решений органов государственной власти на местах;
  • внесение предложения о расширении реестра данных, подлежащих открытой публикации;
  • внедрение открытой и гласной конкурсной системы по оценке интеллектуального потенциала и духовных качеств кадров.

Таким образом, в будущем мы сможем добиться создания эффективного механизма по дальнейшему повышению прозрачности бюджета страны, обеспечению действенного контроля над подозрительными случаями, усилению доверия общественности к государственной политике, а также предупреждению случаев расхищения.

В настоящее время совместно с ответственными организациями реализуются соответствующие меры по каждой из этих задач.

Подводя итог, можно сказать, обеспечение открытости и прозрачности – наиболее эффективный способ борьбы с коррупцией. Установление общественного контроля над государственными органами повысит их подотчетность.

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