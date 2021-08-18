Пять лет со стратегией действий: важные реформы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства в Узбекистане

Узбекистан 18 августа 2021 12:12 (UTC+04:00)
Пять лет со стратегией действий: важные реформы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства в Узбекистане

Успешная реализация реформ на современном этапе развития Узбекистана была направлена, прежде всего, на создание новой, эффективной и качественно функционирующей системы государственного управления и организацию гармоничной деятельности органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах. В этом смысле Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы определила процессы обновления по пути конкретной перспективы страны. Одной из первых задач в этом документе является дальнейшее совершенствование системы государственного управления, и проводимые в Узбекистане административные реформы основывающейся на положениях концепции «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу». Проводимые в его рамках реформы в области совершенствования системы государственного управления служат укреплению механизмов народной власти, обеспечению независимости ветвей государственной власти, дальнейшему усилению роли парламента.

За прошедший период парламенту были предоставлены новые полномочия, которые значительно повысили роль и место Олий Мажлиса в установлении действенного контроля за деятельностью органов исполнительной власти, определении стратегических путей развития государства и общества.

Институт Послания Главы государства в парламент определен как важный политико-правовой процесс, обеспечивающий стратегически эффективное планирование устойчивого развития государства и общества.

В 2017 году правительство Узбекистана начало общенациональную программу реформ. Основная цель состояла в том, чтобы превратить правительство в прозрачную систему, которая уделяет первостепенное внимание интересам и благополучию граждан. Концепция административной реформы, закон «Об административных процедурах» и ряд других принятых нормативно-правовых актов как логическое и правовое продолжение концепции легли в основу реформы.

Принятие Концепции административной реформы привело к созданию и внедрению в жизнь системных механизмов реформирования государственного управления. Это, в свою очередь, создавая основу для совместной деятельности органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, обеспечивет гармоничную деятельность органов исполнительной власти в эффективной реализации принимаемых в стране мер. Принятие же закона «Об административных процедурах» стало стимулом и основой для коренного совершенствования механизмов рассмотрения обращений и запросов физических и юридических лиц в органах государственного управления.

За последние четыре года в Узбекистане была пересмотрена деятельность органов государственного и хозяйственного управления, министерств и ведомств, некоторые из них были реорганизованы. Также была усовершенствована исполнительная структура Администрации Президента Республики Узбекистан, аппарата Правительства, некоторые их полномочия переданы соответствующим государственным органам. Налажена деятельность Агентства по развитию государственной службы при Президенте, министерств Инвестиций и внешней торговли, Энергетики, Транспорта и других новых ведомств.

В свою очередь, последовательно реализуются такие усилия, как организация эффективной управленческой деятельности в органах исполнительной власти, предотвращение коррупции путем принятия прозрачных решений, создание благоприятных условий для обращения граждан в государственные органы, организация в каждом учреждении и ведомстве дней приема граждан и поиск эффективных решений по обращениям. Также сформирована комплексная система подотчетности руководителей Кабинета Министров, министерств и ведомств, органов государственной власти на местах перед парламентом.

12 декабря 2017 года создано Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции и его территориальные подразделения. В каждом районе созданы центры Государственных услуг, всего по стране – 205, в отдаленных регионах создано более 100 их филиалов. При этом была создана возможность получения 150 видов государственных услуг независимо от места жительства по экстерриториальному принципу, значительно сокращено количество документов, предоставляемых гражданами, и срок, необходимый для их предоставления, повышено качество и эффективность.

Оптимизирован целый ряд условий, таких как порядок регистрации субъектов предпринимательства, их уставного фонда, требования к уставным фондам предприятий с иностранными инвестициями. В результате этих усилий по итогам 2020 года в индикаторе «регистрация бизнеса» рейтинга «Ведение бизнеса» Всемирного банка Узбекистан поднялся на 4 позиции и занял 8-е место среди 190 стран.

В качестве логического продолжения реформы была усовершенствована материально-техническая база информационной системы виртуальной приемной Премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей – единого интерактивного портала – «business.gov.uz». В целях предотвращения противоречащих закону решений и обеспечения прозрачности была разработана программа, переводящая процессы разработки, согласования и регистрации решений хокимов в электронную форму – система «E-qaror».

В целях отказа от совмещения функций государственного управления и хозяйствования, а также повышения эффективности государственной службы Указом Президента от 3 октября 2019 года создано Агентство по развитию государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

В этом процессе интенсивно ведется работа по анализу качественного состава при приеме сотрудников на государственную службу, а также открытию независимых конкурсов. В частности, запущен «Единый портал вакансий государственных гражданских служащих» (vacancy.argos.uz), функционирующий в режиме онлайн на основе принципа единого окна. На данный момент к данному порталу подключены 44 министерства и ведомства, 10 областных и 190 районных (городских) хокимиятов. Работа данного портала становится важным фактором при приеме достойных кандидатов на вакантные должности в государственной гражданской службе.

Важное место в построении свободного гражданского общества как средства налаживания эффективного сотрудничества между государственными и общественными организациями занимают Народные и виртуальные приемные Президента, институты развития гражданского общества, негосударственные некоммерческие организации, институты общественного контроля и общественные советы при государственных органах.

Действующие с 2017 года во всех регионах Народные приемные и виртуальные приемные Президента Республики Узбекистан налаживают прямой диалог с населением, обеспечивают оперативное решение возникающих на местах проблем, устранение недостатков, реализацию прав и интересов физических и юридических лиц. К примеру, только за 2017 год в Виртуальные и Народные приемные поступило более 1,4 миллиона обращений от физических и юридических лиц. А с 2019 года Народные приемные Президента перешли на активную систему выявления и решения проблем посредством подворного обхода. В 2020 году в Виртуальную приемную Президента и Народные приемные поступило около 1,2 миллиона обращений. В результате внесенной президентскими Народными приемными информации и заслушанных отчетов, к ответственности привлечены 752 ответственных работника, не работавших с обращениями на должном уровне. Народные приемные наделены полномочиями изучать деятельность государственных органов, вносить им представления, вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, вплоть до освобождения их от должности.

Кроме того, создание Общественных советов при каждом государственном органе создало основу для правильного, объективного доведения до сведения народа информации о реформах, осуществляемых в государственных органах, и недостатках.

В результате того, что в Послании Президента Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года была выдвинута идея «Инициатор реформ – само общество», правительство стало рассматривать институты гражданского общества как союзников в осуществлении реформ. Это проявилось в законодательных изменениях и инициативах по созданию в стране еще больших возможностей для свободного функционирования негосударственных некоммерческих организаций.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 9 200 ННО. На тенденцию роста числа негосударственных организаций оказывает непосредственное влияние выполнение ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности их работы. В частности, в этой сфере принято более 200 нормативно-правовых актов, создана необходимая институциональная база для всесторонней поддержки ННО. Это обусловлено тем, что в стране сформированы все организационно-правовые механизмы для расширения деятельности ННО и этот процесс усиливается. Это можно видеть и в том, что динамика роста негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане из года в год продолжает прогрессировать.

В то же время следует отметить, что инициатива ННО в обеспечении открытости, прозрачности в обществе, формировании общественного контроля за деятельностью государственных органов не очень ощутима.

Конечно, нельзя сказать, что многие реализуемые меры, новые механизмы, методы контроля коренным образом меняют сложившуюся ситуацию. В целях решения подобных проблем 4 марта 2021 года был принят Указ Президента Ш.Мирзиёева «Об утверждении концепции развития гражданского общества в 2021–2025 годах». Данный указ является ярким примером практической реализации идеи «Инициатор реформ – само общество».

В заключение можно сказать, что в рамках Стратегии действий большая часть важных реформ по совершенствованию системы государственного и общественного строительства была направлена на усиление механизмов народной власти, обеспечение независимости ветвей государственной власти, дальнейшее усиление роли парламента, совершенствование системы оказания государственных услуг и обеспечение открытости органов местного самоуправления, правовое обеспечение и стимулирование деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Реформы, проводимые в рамках совершенствования системы государственного и общественного строительства, способствуют широкому признанию и повышению имиджа нового Узбекистана на международной арене. Это свидетельствует о том, насколько правильными и эффективными являются проводимые в стране реформы нового этапа, прагматичная внутренняя и внешняя политика.

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