Кыргызстан утвердил соглашение о создании узбекско-кыргызского фонда развития

Узбекистан 18 августа 2021 17:57 (UTC+04:00)
Кыргызстан утвердил соглашение о создании узбекско-кыргызского фонда развития

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызстана и Правительством Узбекистана о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 марта 2021 года в городе Ташкент», передает Trend со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана.

Сообщается, что основной целью данного Закона является проведение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения между Правительствами Кыргызстана и Узбекистана о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития.

Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана.

В связи с этим, планируется экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 50 миллионов долларов, который вносится Узбекистаном с последующим доведением уставного капитала до 200 миллионов долларов.

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