Узбекистан временно разместил афганских беженцев в палаточном лагере

Узбекистан временно разместил в палаточном лагере близ границы около 150 афганских беженцев - в том числе 17 женщин и детей, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

B лагере осуществляется охрана, а также работают медики для оказания помощи нуждающимся.

Перед размещением все прошли тестирование на коронавирусную инфекцию - зараженных не выявлено. Также отмечается, что для беженцев созданы условия для нормального питания, представляются средства первой необходимости. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе этих людей пока не сообщается.

Кроме того, примерно 650 военнослужащих афганской армии, прибывших в Узбекистан самолетом, также временно размещены в COVID-центре близ местного военного полигона.

Напомним, 15 августа во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прокомментировали ситуацию на афгано-узбекской границе.

Как сообщили в пресс-службе МИД, 14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами пограничных войск СГБ.

При этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых.

На днях Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области.