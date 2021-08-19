В Узбекистане выявлено еще 844 случая заражения коронавирусом

В среду в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 146459. В течение прошедших суток зафиксированы 844 новых случаев, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Также у 386 человек диагностирована пневмония (всего 19586).

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (169), Ташкентской (98), Сурхандарьинской (92) и Самаркандской (91) областях.

Официально подтверждена кончина 8 больных от COVID-19 (всего 1002 летальных исходов) и 3 – от пневмонии (132).

По данным Минздрава, за день выздоровели 791 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 139021) и 375 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 12168).

На лечении находятся 6436 больных коронавирусом и 7286 - пневмонией.