Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $479,4 млн.
По предварительным данным Госкомстата, в январе – июле 2021 года экспортировано 841,8 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму 479,4 млн. долларов США, передает Trend со ссылкой на UzDaily.
фрукты и ягоды – 173,9 тыс. тонн
сухофрукты и ягоды – 29,5 тыс. тонн
овощи – 556,6 тыс. тонн
перец – 8,9 тыс. тонн
виноград свежий – 15,3 тыс. тонн
виноград сущенный – 19,6 тыс. тонн
арахис – 11,5 тыс. тонн
дыни и арбузы свежие – 53,6 тыс. тонн.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
Лента новостей
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик
Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов
Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО)
В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)