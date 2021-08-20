В Узбекистане выявлено еще 863 случая заражения коронавирусом

В четверг в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 147322. В течение прошедших суток зафиксированы 863 новых случаев, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Также у 395 человек диагностирована пневмония (всего 19981).

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (157), Ташкентской (93), Самаркандской (93) областях и Республике Каракалпакстан (92).

Официально подтверждена кончина 6 больных от COVID-19 (всего 1008 летальных исходов) и 3 – от пневмонии (135).

По данным Минздрава, за день выздоровели 1067 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 140088) и 353 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 12521).

На лечении находятся 6226 больных коронавирусом и 7325 - пневмонией.