Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД

Внешнеполитического ведомство Узбекистана обнародовало новое заявление по Афганистану.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«В настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами, как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия. Обеспечена слаженная работа совместно с зарубежными партнёрами по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Республики Узбекистан как граждан зарубежных государств, так и граждан Афганистана, направляемых в предварительно согласованные страны», - говорится в сообщении.

Стало также известно, что за последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1 982 граждан зарубежных государств. В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения.

«Кроме того, была также проведена большая работа с представителями движения «Талибан» по получению гарантий безопасности для граждан Афганистана, которые в эти драматические дни нелегальным путем пересекли узбекско-афганскую границу. В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, 150 афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою Родину», - рассказали в пресс-службе МИД.

По полученной от самих возвратившихся в Афганистан граждан информации, после проведения в отношении них необходимых формальных процедурных мероприятий, все они были отпущены домой, и в настоящее время находятся в полной безопасности в кругу своих семей.