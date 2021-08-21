В Узбекистане выявлен еще 881 случай заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 августа 2021 года, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 148 203 (+881), передает Trend со ссылкой на узбекское министерство здравоохранения.
Случаи новых заболеваний:
83 человека в Республике Каракалпакстан,
43 человека в Андижанской области,
24 - в Бухарской области,
45 - в Джизакской области,
33 - в Кашкадарьинской области,
15 - в Навоийской области,
42 - в Наманганской области,
89 - в Самаркандской области,
24 - в Сырдарьинской области,
85 - в Сурхандарьинской области,
87 - в Ферганской области,
25 - в Хорезмской области,
92 - в Ташкентской области,
В Ташкенте выявлено 194 человека с коронавирусом.
При этом в столице вылечились 113 пациентов, всего по республике выздоровел 140 941 человек (+853), а показатель выздоровления составляет 95 процентов.
Также умерли семь пациентов с коронавирусом и три - с пневмонией.
Общее число умерших от COVID-19 составило 1015 человек.