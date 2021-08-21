В Узбекистане выявлен еще 881 случай заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 августа 2021 года, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 148 203 (+881), передает Trend со ссылкой на узбекское министерство здравоохранения.

Случаи новых заболеваний:

83 человека в Республике Каракалпакстан,

43 человека в Андижанской области,

24 - в Бухарской области,

45 - в Джизакской области,

33 - в Кашкадарьинской области,

15 - в Навоийской области,

42 - в Наманганской области,

89 - в Самаркандской области,

24 - в Сырдарьинской области,

85 - в Сурхандарьинской области,

87 - в Ферганской области,

25 - в Хорезмской области,

92 - в Ташкентской области,

В Ташкенте выявлено 194 человека с коронавирусом.

При этом в столице вылечились 113 пациентов, всего по республике выздоровел 140 941 человек (+853), а показатель выздоровления составляет 95 процентов.

Также умерли семь пациентов с коронавирусом и три - с пневмонией.

Общее число умерших от COVID-19 составило 1015 человек.