Узбекистан назвал количество использованных вакцин

20 августа прививку против коронавируса получили 81 178 человек. Из них 6 748 человек получили первую дозу вакцины, 25 253 – вторую, и 9 177 - третьюпередает Trend со ссылкой на Uzreport.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 12 675 808.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ферганской области – 19 607 доз. Следом идет Наманганская область (18 222), и город Ташкент (12 542 дозы).

Из общего числа вакцинированных людей больше всего в Ферганской (1 472 870 доз), Наманганской (1 468 696), Андижанской (1 361 002) областях.

Процесс вакцинации продолжается.