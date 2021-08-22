Узбекистан получил еще 3 млн. доз вакцины ZF-UZ-VAC
В Узбекистан поступила очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC в количестве 3 млн доз.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Uzdaily.
Общее количество завезенной вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистан, в результате, достигло 13,5 млн доз.
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