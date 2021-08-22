Узбекистан и Россия подписали дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров

21 августа в г. Ташкенте состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Оверчуком, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.

Говоря об укреплении инвестиционных связей особый акцент стороны сделали на развитии межрегионального взаимодействия. Было озвучено, что в рамках подготовки к проведению II Форума межрегионального сотрудничества будут организованы 42 взаимных визита руководства администраций различных регионов Узбекистана и РФ в целях проработки твердых инвестиционных и торговых соглашений.

Справочно: по итогам I Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, состоявшегося в 2018 году, достигнуты соглашения на сумму 2,7 млрд долларов, из которых сумма соглашений о реализации инвестиционных проектов составила 1,5 млрд долларов, а торговых соглашений – 1,2 млрд долларов.

Стороны отметили актуальность налаживания кооперационных связей между производителями двух стран, в контексте чего был рассмотрен ход подготовки к проведению отраслевой выставки «Made in Uzbekistan» в Москве, которая станет самой масштабной экспозицией продукции узбекского производства, которая когда-либо проводилась в РФ.

Заслушан отчет ответственных руководителей о текущих результатах деятельности совместного Проектного офиса. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по реализации согласованных инвестиционных проектов, включенных в Программу экономического сотрудничества, на общую сумму 5,8 млрд долларов.

Также стороны рассмотрели текущий статус реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), состоявшегося в октябре 2020 года и обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию МПК.

По итогам встречи была подписана «Дорожная карта» по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров. Документом обозначены первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.

Документ определяет формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие взаимодействия между государственными органами двух государств в сфере цифровизации, а также содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности – по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров. Одной из подобных мер является организация регулярного маршрутного поезда «Агроэкспресс» по принципу «зелёного коридора», обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ не превышающий пяти дней.

По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по практическому взаимодействию в рамках обсужденных направлений сотрудничества и договорились поддерживать тесные контакты на всех уровнях в целях оперативного решения возникающих вопросов.