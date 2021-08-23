В Узбекистане выявлено еще 818 случаев заражения коронавирусом

По итогам 22 августа 2021 года количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 149876, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За минувшие сутки выявлен 818 новых случаев COVID-19 (днем ранее +855). Минздрав также сообщил о числе выявленных больных с пневмонией - их 349 (днем ранее 371).

Согласно данным, в ТОП-5 регионов по количеству официально подтвержденных диагнозов COVID-19 в Узбекистане входят:

Ташкент - 70204 (+198, днем ранее +182)

Ташкентская область - 24407 (+94)

Самаркандская область - 10022 (+86)

Сурхандарьинская область - 5798 (+74)

Джизакская область - 5213 (+46).

Регионы, где число заболевших превысило 5000:

- Ферганская область - 5158 (+71),

- Наманганская область - 5112 (+33),

- Каракалпакстан - 5034 (+74)

Регион, где число заболевших превысило 4000:

- Андижанская область - 4531 (+39).

Регионы, где число заболевших превысило 3000:

- Кашкадарьинская область - 3358 (+19)

- Бухарская область - 3250 (+25),

- Хорезмская область - 3031 (+22),

- Сырдарьинская область - 3029 (+21).

Регион, где число заболевших более 1000:



- Навоийская область - 1729 (+16).

До настоящего времени 142632 пациента выздоровели (+887 за минувший день, днем ранее 804), средний уровень излечения составляет 95%.

Накануне была зафиксирована смерть 7 человек от осложнений COVID-19, и общее число летальных исходов в печальной статистике пандемии таким образом составляет 1028. Статистика смертности по регионам не публикуется.

От пневмонии за минувшие сутки скончались 4 человека и общее количество летальных исходов составило 145 (с 5 июля, когда Минздрав начал отдельно выделять случаи пневмонии, не подтвержденных ПЦР-анализом на COVID-19).