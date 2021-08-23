В Узбекистане выявлено еще 818 случаев заражения коронавирусом
По итогам 22 августа 2021 года количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 149876, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За минувшие сутки выявлен 818 новых случаев COVID-19 (днем ранее +855). Минздрав также сообщил о числе выявленных больных с пневмонией - их 349 (днем ранее 371).
Согласно данным, в ТОП-5 регионов по количеству официально подтвержденных диагнозов COVID-19 в Узбекистане входят:
Ташкент - 70204 (+198, днем ранее +182)
Ташкентская область - 24407 (+94)
Самаркандская область - 10022 (+86)
Сурхандарьинская область - 5798 (+74)
Джизакская область - 5213 (+46).
Регионы, где число заболевших превысило 5000:
- Ферганская область - 5158 (+71),
- Наманганская область - 5112 (+33),
- Каракалпакстан - 5034 (+74)
Регион, где число заболевших превысило 4000:
- Андижанская область - 4531 (+39).
Регионы, где число заболевших превысило 3000:
- Кашкадарьинская область - 3358 (+19)
- Бухарская область - 3250 (+25),
- Хорезмская область - 3031 (+22),
- Сырдарьинская область - 3029 (+21).
Регион, где число заболевших более 1000:
- Навоийская область - 1729 (+16).
До настоящего времени 142632 пациента выздоровели (+887 за минувший день, днем ранее 804), средний уровень излечения составляет 95%.
Накануне была зафиксирована смерть 7 человек от осложнений COVID-19, и общее число летальных исходов в печальной статистике пандемии таким образом составляет 1028. Статистика смертности по регионам не публикуется.
От пневмонии за минувшие сутки скончались 4 человека и общее количество летальных исходов составило 145 (с 5 июля, когда Минздрав начал отдельно выделять случаи пневмонии, не подтвержденных ПЦР-анализом на COVID-19).