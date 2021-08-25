Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 24 августа

БАКУ/Trend/-За минувшие сутки в Узбекистане выявлены 834 больных COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Общее количество зарегистрированных случаев составило 151,517 тысячи человек.

В частности, в Ташкенте коронавирус обнаружили у 237 человек, в Каракалпакстане – 85, в Андижанской области – 38, в Бухарской области – 19, в Джизакской области – 35, в Кашкадарьинской области – 17, в Навоийской области – 15, в Наманганской области – 23, в Самаркандской области – 86 и в Сурхандарьинской области – 33.

Кроме того, в Сырдарьинской области COVID-19 обнаружили у 24 человек, в Ферганской области – 78, в Хорезмской области – 25 и в Ташкентской области – 119.

Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 144,304 тысячи или 95 процентов от общего числа заболевших.

Также зафиксированы восемь новых случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертельных случаев достигло 1,043 тысячи.

Автор Фахри Вакилов.

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