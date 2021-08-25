Компания из ОАЭ купила долю в узбекской энергокомпании

Компания из ОАЭ Global Engineering And Construction FZE стала владельцем 21,14% акций «Узкишлокэлектркурилиш». Такие данные опубликованы на сайте Республиканской фондовой биржи (РФБ) «Тошкент», передает Trend со ссылкой на Kursiv.uz.

Как пишет КорпИнфо, по состоянию на конец мая 2021 года крупным акционером АО было ООО «Спей Медикал» (Россия), которое в феврале купило госдолю предприятия.

Компания «Узкишлокэлектркурилиш» занимается строительством, монтажом и капитальным ремонтом линий электропередач.

Ранее «Курсив» писал, что госдоля в «Узкишлокэлектркурилиш» (34,9%) продана за 20,07 млрд сумов. Пакет акций был предложен инвесторам со скидкой 50% за 15,26 млрд сумов. В ходе аукциона 17 февраля 2021 года цена выросла на 31,5% до 20,07 млрд сумов.