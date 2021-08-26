Более 1,5 миллиона узбеков прошли полный курс вакцинации от COVID-19

БАКУ/Trend/-Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 1,5 миллиона. узбекистанцев, сообщает Trend со ссылкой на Telegram-канал Минздрава Узбекистана.

Вчера, 25 августа прививку против коронавируса получили 206,696 тысяч человек. Из них 76 549 человек получили первую дозу вакцины, 93 171 тысяч – вторую и 36,976 тысяч - третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 13,166,524 миллионов.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Самаркандской области – 24,478 тысяч доз. Следом идет Андижанская (24,207 тысяч ), и Ферганская (20,987 тысяч доз) области.

Из общего числа вакцинированных людей больше всего в Ферганской (1,556,376 миллиона доз), Наманганской (1,550,067 миллиона), Андижанской (1,401,962 миллиона) областях.

Процесс вакцинации продолжается.