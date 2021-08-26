Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 26 августа

Баку/Trend/-За сутки в Узбекистане зафиксировано 846 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Еще почти 700 человек вылечились после коронавирусной инфекции по всей республике

25 августа в Узбекистане зафиксировали 846 новых случаев коронавируса, выздоровели – 684 человека. Еще 7 человек скончались, в результате чего количество умерших составило 1050 человек.

По информации Минздрава республики, большая часть инфицированных зарегистрирована в Ташкенте (248 человек), в Ташкентской (122) и Ферганской (86) областях.

Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 152 363, полностью выздоровели 144 988 человек. Показатель выздоровления составляет 95%