Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 27 августа

БАКУ/Trend/ - По данным Минздрава Узбекистана, за последние сутки в Узбекистане зарегистрирован 841 новый случай заболевания коронавирусом, передает Trend со ссылкой на министерство.

При этом 705 человек выздоровели, еще 6 человек погибли, в результате чего число погибших составило 1056 человек.

По информации Минздрава республики, большая часть инфицированных зарегистрирована в Ташкенте (242 человека), в Ташкентской области (105), и Каркалпакстане (87).

Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 153 204, полностью выздоровели 145 693 человека. Показатель выздоровления составляет 95%.