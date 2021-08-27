Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 27 августа
БАКУ/Trend/ - По данным Минздрава Узбекистана, за последние сутки в Узбекистане зарегистрирован 841 новый случай заболевания коронавирусом, передает Trend со ссылкой на министерство.
При этом 705 человек выздоровели, еще 6 человек погибли, в результате чего число погибших составило 1056 человек.
По информации Минздрава республики, большая часть инфицированных зарегистрирована в Ташкенте (242 человека), в Ташкентской области (105), и Каркалпакстане (87).
Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 153 204, полностью выздоровели 145 693 человека. Показатель выздоровления составляет 95%.
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