Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи со взрывами в Жамбылской области

27 августа президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор. Шавкат Мирзиёев выразил Касым-Жомарту Токаеву искренние соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Байзакском районе Жамбылской области, приведшим к человеческим жертвам, передает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

Президент Узбекистана сообщил о готовности оказать казахстанской стороне содействие в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений, отметив позитивную динамику развития многопланового сотрудничества. Отмечена важность продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, программ культурно-гуманитарного обмена.

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по региональной повестке. В центре обсуждения было обострение ситуации в Афганистане. Лидеры двух стран намерены продолжать тесное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии.