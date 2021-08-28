Президент Узбекистана направил соболезнования Джо Байдену

БАКУ/Trend/-Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту США Джо Байдену, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

В послании глава государства выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди военнослужащих США в результате террористического акта на территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула, передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В результате двух взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула 26 августа, погибло более 200 человек, большинство из них - афганцы. Среди погибших 13 военных США, включая 10 морских пехотинцев. Еще 18 американских военных получили ранения.

Узбекистан осуждает террористические акты в Кабуле, приведшие к многочисленным человеческим жертвам, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.