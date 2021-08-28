Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 28 августа

За прошедшие сутки в Узбекистане выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Республике Каракалпакстан 81 новых случаев инфицирования, в Андижанской области — 33, Бухарской — 16, Джизакской — 22, Кашкадарьинской — 18, Навоийской — 16, Наманганской — 25, Самаркандской — 77, Ферганской — 77, Сырдарьинской — 19, Сурхандарьинской — 32, Хорезмской — 36, Ташкентской — 129. В столице выявлено 248 новых пациента с коронавирусом.

Общее количество зараженных — 154 033.

За вчерашний день в республике скончались 8 пациентов с коронавирусом. Число умерших от этой болезни составило 1 064 человека.

Всего в республике от коронавируса полностью излечились — 146 550.