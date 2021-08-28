Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 28 августа
За прошедшие сутки в Узбекистане выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Республике Каракалпакстан 81 новых случаев инфицирования, в Андижанской области — 33, Бухарской — 16, Джизакской — 22, Кашкадарьинской — 18, Навоийской — 16, Наманганской — 25, Самаркандской — 77, Ферганской — 77, Сырдарьинской — 19, Сурхандарьинской — 32, Хорезмской — 36, Ташкентской — 129. В столице выявлено 248 новых пациента с коронавирусом.
Общее количество зараженных — 154 033.
За вчерашний день в республике скончались 8 пациентов с коронавирусом. Число умерших от этой болезни составило 1 064 человека.
Всего в республике от коронавируса полностью излечились — 146 550.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил членов национальной паралимпийской команды, завоевавших золотые медали
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев
Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи со взрывами в Жамбылской области
Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана – Ассоциация журналистов Перу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность - азербайджанский миротворец
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
ЮНЕСКО должна выполнить свою благородную миссию и продемонстрировать справедливую позицию – экс-гендиректор ИСЕСКО
Международное сотрудничество Азербайджана в нефтегазовой сфере гарантирует ему финансовую стабильность