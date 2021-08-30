В Узбекистан доставили еще одну партию второго компонента "Спутника V"
Узбекистан получил еще одну партию второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"В Узбекистан доставлено еще 90 тыс. доз второго компонента российской вакцины "Спутник V", всего же в республику уже доставлено 460 тыс. доз этого препарата", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, нынешняя партия "Спутника V" будет использована для вакцинирования граждан, получивших первый компонент препарата.
Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии компании AstraZeneca, вакцина фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек полностью вакцинированы 1 729 454 жителя, первый компонент одной из вакцин получили почти 9,5 млн человек.
Всего в Узбекистане зафиксировано 154 844 случая заражения коронавирусом, 147 243 пациента (95%) выздоровели, 1 070 умерли.