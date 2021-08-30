Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 30 августа

БАКУ/Trend/ - За прошедшие сутки в Узбекистане выявлено 795 новых пациентов, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 155 639.

По данным министерства, 68 новых случаев заболевания произошло в Каракалпакстане, 30 - в Андижанской области, 16 - в Бухарской области, 21 - в Джизакской области, 20 - в Кашкадарьинской области, 14 - в Навоийской области, 23 - в Наманганской области, 68 - в Самаркандской области, 25 - в Сырдарьинской области. области, 28 в Сурхандарьинской области, 85 в Ферганской области, 33 в Хорезмской области и 115 в Ташкентской области.

В столице Ташкенте среди горожан выявлен 231 человек с коронавирусом.

Более того, за прошедшие сутки вылечено 660 больных, из них 142 пациента - в Ташкенте.

В целом было вылечено 147 903 человека, в результате чего показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от болезни составило 1075 человек.COVID-19: За минувшие сутки в стране выявлено 795 новых больных