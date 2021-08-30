Третья фаза испытаний узбекско-китайской вакцины показала сыше 80% эффективности

БАКУ/Trend/- Третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 показала общую эффективность 81,76% для всех штаммов, сообщает Trend со ссылкой на Мининновации Узбекистана.

Эффективность вакцины после третей дозы составила 81,76% для всех штаммов и 92,93% против «британского» штамма. Она показал 100% эффективность против смертельных случаев и тяжелых случаев. Согласно требованиям ВОЗ, вакцина должна показать эффективность не менее 50%.

В общей сложности 28 500 добровольцев были зарегистрированы для участия в клинических испытаниях ZF-UZ-VAC2001 по всему миру, из них 14 249 получили вакцину, а 14 251 - плацебо. 20 августа текущего года китайские партнеры опубликовали данные о группах вакцины и плацебо. У 647 из этих добровольцев диагностирован коронавирус, у 221 из них - через 7 дней после получения 3 дозы вакцины. 35 из заболевших получили вакцину, а 186 - плацебо. Это показывает, что вакцина показала эффективность 81,76 % против всех штаммов коронавируса.

Согласно протоколу ВОЗ, после полной вакцинации необходимо выявить не менее 156 случаев заболевания, чтобы обнародовать результаты 3 фазы и провести статистический анализ. Результаты 3 фазы клинических испытаний вакцины ZF-UZ-VAC2001 были определены на основе анализа 221 участника с выявленным заболеванием, что гарантирует более точный результат исследований.

Для сравнения эффективность вакцины Pfizer составила 85%, AstraZeneca - 68%, тогда как вакцина Moderna показала высокую эффективность для «первичного» штамма (Ухань) (94%) и снизилась до 76% для штамма «дельта».

Фаза III международного многоцентрового клинического исследования вакцины началась 10 декабря 2020 года и охватила в общей сложности 29 000 человек в возрасте старше 18 лет. Исследования проводились в провинции Хунань (Китай), а также в Узбекистане, Индонезии, Пакистане и Эквадоре. Клинические исследования в Узбекистане проводят 8 специалистов компании Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, 30 ученых Центра передовых технологий Министерства инновационного развития, 112 медицинских работников Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения и других медицинских учреждений.

Всего в клинических испытаниях приняли участие 6966 добровольцев из Узбекистана, 214 из которых лица старше 60 лет. Во время исследования каждый участник-доброволец был вакцинирован по схеме «вакцина/плацебо» 3 дозами с 28-дневным интервалом. У 13 из них зарегистрированы умеренные побочные эффекты, что составляет менее 0,002%. Достаточное количество антител было обнаружено в 95% случаев в отдельных группах.