МИД: Узбекистан не принимает афганских беженцев, а оказывает содействие в транзите

В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие данного контрольно-пропускного пункта не планируется, сообщил МИД Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Курсив.

Министерство выступило с заявлением в связи с распространившейся информацией о «готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане».

«Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан»,- отмечается в сообщении МИД.

По заявлению министерства, в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем.

«Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране»,- сказано в сообщении.