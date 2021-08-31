Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 31 августа

БАКУ/Trend/ - По данным Минздрава Узбекистана, за прошедшие сутки в Узбекистане выявлено 755 человек с COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в Ташкенте коронавирус обнаружили у 254 человека, в Каракалпакстане – 83, в Андижанской области – 31, в Бухарской области – 15, в Джизакской области – 22, в Кашкадарьинской области – 12, в Навоийской области – 13, в Наманганской области – 25, в Самаркандской области – 65 и в Сурхандарьинской области – 23.

Кроме того, в Сырдарьинской области COVID-19 обнаружили у 16 человек, в Ферганской области – 79, в Хорезмской области – 22 и в Ташкентской области – 95.

Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 148 590 или 95 процентов от заболевших.

Также зафиксированы семь новых случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертельных случаев достигло 1 082.