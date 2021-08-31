В Узбекистане реализуются крупные инвестиционные проекты - Президент

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе выступления с поздравительной речью в честь 30-летия независимости Узбекистана рассказал о крупных инвестиционных проектах, реализуемых в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«Следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В их числе, как известно, и строительство третьей медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината стоимостью 2 миллиарда долларов, которому мы недавно дали старт. На днях в Карманинском районе Навоийской области сдана в эксплуатацию солнечная электростанция, построенная за счет 110 миллионов долларов инвестиций, и это стало первым важным шагом в развитии новой энергетики Узбекистана», - рассказал президент.

Кроме того, в акционерном обществе «Навоиазот» введены в строй два новых завода – по производству азотной кислоты, а также аммиака и карбамида. Благодаря реализации этих проектов, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиарда долларов, объем производства продукции «Навоиазот» увеличится в три раза.

«Все эти важные события свидетельствуют о начале нового этапа в истории отечественной промышленности. Количество субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране увеличилось в два раза, в этой сфере создано 1 миллион 400 тысяч новых рабочих мест. Особое значение имеет то, что более половины этих предприятий организованы только за последние три года. В целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности принято 16 законов и более 100 постановлений. За последний год упрощен порядок оформления, сокращены сроки выдачи лицензий и разрешений. Для защиты прав предпринимателей вводился мораторий на все виды проверок», - отметил он.

В результате создания благоприятных условий для обеспечения самозанятости населения в течение года зарегистрировали свою трудовую деятельность 500 тысяч граждан.

«Благодаря такому подходу к развитию предпринимательства Узбекистан за пять лет поднялся со 141-го на 69-е место в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Конечно, это существенный показатель, но все еще недостаточный для нас. Поэтому мы последовательно продолжим эту работу», - заключил Мирзиёев.