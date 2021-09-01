США надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном
Вашингтон рассчитывает на то, что отношения стратегического партнерства между США и Узбекистаном станут более прочными. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул госсекретарь.
Госсекретарь напомнил, что ранее США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX и заверил, что Соединенные Штаты "продолжат поддерживать Узбекистан" в борьбе с пандемией.
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