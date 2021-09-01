ЕС может заплатить Узбекистану, чтобы не допустить притока мигрантов из Афганистана

БАКУ/Trend/ - Европейские власти готовят предложение соседям Афганистана, передает Trend со ссылкой на заявление Евросоюза о ситуации в Афганистанеs.

ЕС в настоящее время готовит финансовую помощь в размере 600 миллионов евро в обмен на то, что Узбекистан, Пакистан, Таджикистан и Иран приютят мигрантов, покидающих Афганистан.

Европа обеспокоена тем, что приход талибов к власти в Афганистане может спровоцировать кризис, подобный тому, который наблюдался в 2015 году, когда сотни тысяч беженцев хлынули из Сирии. Тогда ЕС предложил Турции платежи, чтобы она держала нелегальных мигрантов дома и не пускала их в Европу.

Сегодня министры внутренних дел Евросоюза провели экстренное совещание, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после вывода оттуда американских войск.

По итогам встречи министры Австрии, Дании и Чешской Республики заявили, что «сейчас самое главное - послать верный сигнал региону: оставайтесь там, и мы поддержим регион, чтобы помочь людям».

Автор Фахри Вакилов

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