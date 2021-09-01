Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 1 сентября

БАКУ/Trend/ - Ежедневно регистрируемый рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане третий день подряд составляет менее 800, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

При этом рост заболеваемости пневмонией 31 августа был выше, чем накануне.

31 августа в Узбекистане выявлено 742 новых случая коронавируса. Суточные ставки снижаются с 25 августа (846 случаев) и третий день подряд не превышают 800. Пиковое значение было зафиксировано 5 августа - 974 года.

По данным Минздрава, в Ташкенте выявлен 251 случай, в Ташкентской области - 116, Каракалпакстане - 79, Ферганской области - 69, Самарканде - 65. По остальным регионам этот показатель не превышает 30.

Число официально зарегистрированных смертей больных коронавирусом увеличилось на 6 и достигло 1088.

В последний день лета пневмония подтверждена также у 244 человек, с 5 июля всего зарегистрировано 23 909 случаев, вылеченных к этому времени - 16 576 (+306 за сутки). Накануне прирост новых случаев составил 201, с 21 по 29 августа - выше 300.

Число умерших больных пневмонией с 21 по 29 августа составило 174 человека, 31 августа - 3 случая.