В Узбекистан доставлена первая после смены власти партия коммерческого груза из Афганистана

В Афганистан из Узбекистана прибыли два поезда с партией коммерческого груза. Это первая поставка после захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан».

О возобновлении торговли сообщает ТАСС со ссылкой на заявление торгово-промышленной палаты Афганистана. Какой именно груз поступил в страну, не уточняется, передает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

Руководство торгово-промышленной палаты Афганистана провело встречу с талибами, обсудив текущую ситуацию в сфере торговли: закрытые банки и брачные салоны, проблемы с таможенным оформлением грузов, а также обеспокоенность афганских предпринимателей своей безопасностью. Талибы, как говорится в сообщении, пообещали в кратчайшие сроки выработать решения этих вопросов.

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Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил о намерении новых властей страны улучшить инвестиционную привлекательность Афганистана и восстанавливать экономику за счет привлечения к работе профессионалов. Он призвал тех, кто сотрудничал с иностранными силами, возвращаться к работе и не бояться.