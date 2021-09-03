Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 3 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 158 561 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 689 случаев коронавируса.

В столице Ташкенте выявлено 224 человека с коронавирусом среди горожан и 98 человек в Ташкентской области.

По другим регионам: 69 человек в Каракалпакстане, 25 человек в Андижанской области, 15 человек в Бухарской области, 19 человек в Джизакской области, 12 человек в Кашкадарьинской области, 12 человек в Навоийской области, 19 человек в Наманганской области, 59 человек в Самаркандской области. , 20 человек в Сырдарьинской области, 16 человек в Сурхандарьинской области, 73 человека в Ферганской области и 28 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, излечившихся от COVID-19, составило 150 350 тысячи (+583 за прошедшие сутки), а показатель выздоровления составил 95 процентов.

В Ташкенте, в частности, 2 сентября выздоровели 116 пациентов.

Кроме того, 6 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1099.